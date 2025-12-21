İranlı Bakan Arakçi: İsrail yeni bir savaş isterse daha hazırlıklıyız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Russia Today (RT) kanalına verdiği röportajda İran’ın nükleer programı, ABD ile yürütülen temaslar ve İsrail ile olası bir çatışma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, İran’ın diplomasiye açık olduğunu ancak baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceğini vurguladı.

"ABD İLE ADİL ANLAŞMAYA AÇIĞIZ, DAYATMAYA HAYIR"

ABD ile müzakerelere ilişkin konuşan Arakçi, adil ve dengeli bir anlaşmaya hazır olduklarını belirterek, “ABD ile müzakere yoluyla anlaşmaya kapımız kapalı değil. Ancak hiçbir şartta baskı, tehdit ve dayatmayı kabul etmeyiz” ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER İSRAİL SALDIRISIYLA ASKIYA ALINDI"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yürütülen görüşmelere de değinen Arakçi, beş tur müzakere yapıldığını ve altıncı turun 15 Haziran için planlandığını hatırlattı. Arakçi, “Bu görüşmelerden iki gün önce İsrail’in İran’a saldırması ve ardından ABD’nin bu saldırıya katılması süreci sona erdirdi. Bu aşamada ABD’nin adil bir anlaşmaya hazır olmadığı sonucuna vardık” dedi.

"TEKNOLOJİ BOMBALANAMAZ"

ABD’nin Natanz ve Fordow nükleer tesislerine yönelik saldırıları ve Pentagon’un İran’ın nükleer programının gerilediği yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Arakçi, tesislerde hasar meydana geldiğini ancak nükleer altyapının ayakta olduğunu söyledi.

“Teknoloji bombalanamaz” diyen Arakçi, İran’ın barışçıl nükleer enerji kullanımı ve uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini vurguladı. 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın diplomatik bir başarı olduğunu ifade eden Arakçi, askeri müdahalelerin ise başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

"HAZIRLIK, SAVAŞI ÖNLEMENİN EN ETKİLİ YOLUDUR"

İsrail’in yeni bir saldırı ihtimaline de değinen Arakçi, İran’ın bu tür senaryolara karşı daha güçlü bir hazırlık içinde olduğunu kaydetti. Arakçi, “Yeni bir savaşı istemiyoruz. Ancak hazırlıklı olmak, savaşı önlemenin en etkili yoludur. Önceki saldırılarda zarar gören her şeyi yeniden inşa ettik. Aynı başarısız girişimi tekrar ederlerse, daha iyi bir sonuç elde edemezler” ifadelerini kullandı.