İş yerinde ‘sessiz gizlenme’ krizi: Profesyonel görün, iş yapma, yüksek maaş al

İş yerlerinde yeni bir olgu ortaya çıktı: 'Sessiz gizlenme'.

Forbes'ta yayınlanan bir makaleye göre, çalışanlar kabul görmek, işten çıkarılmamak veya terfi etmek için yeteneklerini ve gerçek kimliklerini gizliyor.

Bu yönteme başvuranların çoğu, profesyonel görünmeyi ve maaş artışı elde etmeyi amaçlıyor; en çok da yöneticiler bu taktiği kullanıyor.

SESİZLİĞİN ARDINDAKİ KRİZ

Attensi'nin 2 bin çalışanla yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 58'i bilgi veya yeterlilik eksikliklerini sakladığını kabul ediyor.

Yüzde 40'ı ise nasıl ilerleyeceğini bilmediği halde yardım istemekten kaçınıyor.

Hu-X kurucusu Tia Katz, 'sessiz çöküş' gibi yeni kavramların ortaya çıktığını ve 'sessiz gizlenmenin' bunların altında yatan daha görünmez bir neden olduğunu belirtiyor.

Gizleme terimi, Profesör Kenji Yoshino tarafından, kişilerin ait hissetmek ve yargılanmaktan kaçınmak için kişisel özelliklerini gizlemesi olarak tanımlanmıştır.

GİZLEMENİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Forbes yazarı Bryan Robinson'a göre, birçok insan kariyerinin bir noktasında gizlemeye başvuruyor.

Belirli düzeyde gizleme normal karşılanabilir; ancak kronikleşirse stres, tükenmişlik ve yabancılaşmaya yol açabilir.

Hu-X ve Hi-Bob'un araştırmasına göre, çalışanların yüzde 97'si zaman zaman, yüzde 67'si ise sık sık gizleme davranışında bulunuyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER SIKLIKLA KULLANIYOR

En yaygın nedenler arasında profesyonel imaj sürdürmek, sosyal kabul görmek, ayrımcılıktan kaçınmak ve terfi/maaş artışı şansını artırmak yer alıyor.

Gizleme en çok üst düzey yöneticilere ve doğrudan yöneticilere karşı gerçekleşiyor.

Araştırmaya katılanlar arasında yaşını, cinsel yönelimini, DEHB'sini, siyasi görüşlerini veya aşı durumu gibi konuları gizleyenler bulunuyor.

Z KUŞAĞI VE YAPAY ZEKA

Hu-X x Hi-Bob araştırması, Z kuşağının kimliklerini Baby Boomer'lara göre iki kat daha fazla gizlediğini gösteriyor.

Neredeyse yarısı, terfi edilebilir görünmek için ruh sağlığı sorunlarını, öz bakım alışkanlıklarını veya geçmiş deneyimlerini gizliyor.

PR Newswire'ın araştırmasına göre ise Z kuşağı, yapay zeka araçlarını kullanıyor ancak bunu yöneticilerinden gizliyor.

Çalışanların yüzde 47'si yapay zekanın işlerini ellerinden alabileceğinden endişeli ve yüzde 30'u şirketlerinin yapay zeka politikalarını bilmiyor.

Katılımcıların yüzde 63'ü, iş amaçlı kişisel uygulamalar kullanıyor; bu durum kurumsal güvenlik açısından risk oluşturuyor.