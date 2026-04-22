CNN: ABD’nin füze stokları hızla azalıyor

CNN tarafından yayımlanan ve istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, ABD Savunma Bakanlığı’nın, İran’la başlayan çatışma sürecinde yüksek hassasiyetli mühimmat stoklarında önemli kayıplar yaşadığı ileri sürüldü. Değerlendirmelere göre bu durum, olası yeni bir küresel çatışma senaryosunda ABD’nin mühimmat kapasitesini zorlayabilir.

ÇATIŞMA SÜRECÜNDE KRİTİK STOKLAR AZALDI

Haberde yer alan bilgilere göre, İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreçte ABD ordusu, birçok stratejik füze sistemini yoğun şekilde kullandı. Bu kullanımın özellikle savunma ve hassas vuruş kabiliyetlerinde ciddi bir düşüşe yol açtığı iddia edildi.

"YAKIN VADELİ RİSK" UYARISI

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, mevcut tüketim hızının sürmesi halinde ABD’nin birkaç yıl içinde yeni bir büyük çatışmaya aynı hazırlık düzeyiyle giremeyebileceğini öne sürdü. Özellikle Çin gibi yüksek ölçekli bir güçle olası bir senaryoda mühimmat yetersizliği riskine dikkat çekildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ VE TESLİMAT SÜRESİ

Pentagon’un yıl başında füze üretimini artırmak için yeni sözleşmeler yaptığı ancak teslimatların 3 ila 5 yıl arasında değiştiği belirtildi. Bu durumun kısa vadeli stok açığını kapatmada yetersiz kalabileceği ifade ediliyor.

KRİTİK SİSTEMLERDE YÜKSEK TÜKETİM

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) analizine dayandırılan verilere göre, son 7 haftalık süreçte bazı sistemlerde ciddi oranlarda tüketim yaşandı:

Hassas saldırı füzelerinde yaklaşık %45 azalma



THAAD savunma sisteminde envanterin yarısına yakın kullanım



Patriot hava savunma sisteminde yaklaşık %50 tüketim



Tomahawk füzelerinde %30’a yakın düşüş



JASSM füzelerinde %20’nin üzerinde azalma



SM-3 ve SM-6 sistemlerinde yaklaşık %20 kullanım

PENTAGON: "MÜHİMMAT KAPASİTEMİZ GÜÇLÜ"

Sean Parnell, iddialara ilişkin açıklamasında ABD ordusunun ulusal çıkarları korumak için güçlü bir mühimmat ve savunma kapasitesine sahip olduğunu ve envanter planlamasının düzenli şekilde yapıldığını belirtti.

Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo, ABD’nin hem mevcut askeri operasyonlarını sürdürme hem de olası büyük ölçekli çatışmalara hazırlık kapasitesini yeniden gözden geçirmesine yol açabilecek bir denge sorununa işaret ediyor.