İşgalci İsrail, Gazze'ye yardım girişlerini durdurdu

Haber Merkezi

Katil İsrail devleti soykırıma doymuyor...

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması, ikinci aşama için 3 Şubat'ta başlaması gereken müzakerelere başlanmadan sona erdi.

YARDIMLARIN DURDURULMASINI EMRETTİ

Rehine anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye giren tüm insani yardımların durdurulmasını emretti.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının dün itibarıyla sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

Soykırımcı İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

HAMAS: ANLAŞMAYA DARBE VURAN KARAR

Hamas'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Netanyahu'nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj ve anlaşmya darbedir." ifadeleri yer aldı.

Filistinli grup açıklamada arabulucuları İsrail'i Gazze Şeridi'ne yönelik cezai tedbirlerini sona erdirmek için baskı yapmaya çağırdı.

KARARIN İNSANİ ETKİLERİ OLACAK

Pazar günü resmi bir açıklamayla yapılan duyuru, devam eden müzakerelerde skandal bir değişime işaret ediyor.

Yardımların kesilmesinin insani açıdan önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Bu durum bölgenin istikrarı ve uluslararası toplumun tepkisi açısından daha geniş kapsamlı etkilere yol açabilir.