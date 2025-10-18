Abone ol: Google News

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de sivil aracı vurdu: 11 ölü

İsrail ordusunun Gazze'deki sarı hattı geçen sivil bir araca düzenlediği saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenler arasında 7 çocuk ve 2 kadın bulunuyor.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 12:11
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de sivil aracı vurdu: 11 ölü
  • İsrail ordusu, Gazze'de sarı hattı geçen sivil bir araca saldırdı; 11 kişi öldü.
  • Ölenler arasında 7 çocuk ve 2 kadın bulunuyor.
  • Sivil Savunma Sözcüsü Basal, ölümlerin önlenebileceğini belirtti.

İsrail ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor...

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde sarı hattı geçen bir sivil araca yönelik saldırısında 7’si çocuk, 2’si kadın olmak üzere toplam 11 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

''GEREKLİ UYARILARLA ÖLÜMLER ÖNLENEBİLİR''

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun sarı hattı geçenlere gerekli uyarıları yaparak ölümleri önleyebileceğini belirterek, “Olanlar, işgal güçlerinin hala kana susamış ve masum sivillere karşı suç işlemeye kararlı olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Dünya Haberleri