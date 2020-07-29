Kıyafetlerini çıkaran ve etrafındaki dolapları kıran kadın, çalışanların kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İskoçya’nın Falkirk bölgesinde bir dönercide yaşananlar ülkenin gündemine oturdu.

23 Temmuz’da gece saatlerinde dükkana giren sarışın bir kadın sipariş verdikten sonra beklemeye koyuldu.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KENDİNİ KAYBETTİ

Kadından ödemeyi alan dükkan sahibi Zohaib Arshad, döneri hazırlamaya başladı. Arshad’ın iddiasına göre o sırada telefonla konuşan kadın, görüşmenin ardından kendini kaybetti.

İskoçya'da dönerciye giren kadın ortalığı birbirine kattı ViDEO

“BANA TECAVÜZ ETTİNİZ”

Dükkanı birbirine katan ve dolapları kırmaya başlayan kadın, “Bana tecavüz ettiniz” diye bağırdı.

Bu sırada bir çalışan da adı açıklanmayan kadını kayda aldı. Kadın, kıyafetinin üstünü çıkarırken görüntülendi.

KADIN TUTUKLANDI

Olay yerine polis çağrılırken, kadın saldırı, yaralama ve tehdit suçlarından tutuklandı. Dükkan sahibi Arshad, maddi olarak 7 bin sterlin hasara uğradığını belirtirken, olayla ilgili detaylı araştırma sürüyor.