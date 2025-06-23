İspanya, AB'den İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etti

İsrail kana doymuyor...

Katil İsrail devleti, 2023 yılının ekim ayında Gazze'de soykırıma başladı.

BİNLERCE İNSANI HAYATTAN KOPARDILAR

1,5 yılı aşkın süredir Gazze'yi ablukaya alan Siyonist rejim, genci yaşlısı binlerce kişiyi hayattan kopardı.

Bölgeyi enkaza çeviren İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'ı hedef aldı.

SON HEDEF İRAN

Burada Hizbullah liderlerine ve Beyrut'a yönelik yoğun saldırı düzenleyen katil devlet, son olarak ise İran'a yönelik saldırılarına start verdi.

Günlerdir karşılıklı çatışmalar sürerken yalnızca ABD'den destek alabilen İsrail'e karşı dünyadan ses yükselmeye devam ediyor.

İSPANYA'DAN YENİ ÇAĞRI

1,5 yıldır Türkiye'nin ardından en yüksekten ses veren İspanya, yeni bir çağrıda bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında açıklama yaptı.

AB'DEN İSRAİL'E YAPTIRIM TALEBİ

Albares, AB'deki mevkidaşlarından İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını, silah ambargosu uygulanmasını ve İsrailli sorumlular için bireysel yaptırımlar isteyeceğini belirtti.

"CESUR OLUN"

Albares, Gazze'deki soykırımına devam eden İsrail'e yaptırım uygulanması konusunda AB'nin cesaretli olması gerektiğini, aksi halde her şeyin başarısızlık olacağını savundu.