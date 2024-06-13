Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda İsrail'in Gazze saldırılarında İspanya'ya tavrından dolayı teşekkür etti. Erdoğan, "İspanya ilk günden bu yana ilkeli tutarlı bir politika seyrederek kardeşlerimizinTürkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felipe ile görüştü.

Madrid'deki temaslarını sürdüren Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'na katıldı.

"İspanya'ya Gazze teşekkürü"

Erdoğan burada Türkiye-İspanya İş Forumu'nda İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

İspanya'ya tavrından dolayı teşekkür eden Erdoğan, "İlk günden bu yana gerçekten ilkeli tutarlı bir politika seyrederek hem İspanya halkını hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." dedi.

"Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Gazze'deki tavrına yönelik şu ifadeleri kullandı:

Dünyamızın savaşlar ve katliamlarla sarsıldığı günümüzde ittifaka olan ihtiyaç daha da artıyor. Bilhassa Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanan soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze'de 16 bini çocuk olmak üzere 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi, 85 bin sivil yaralandı. Kiliseler, camiler, okullar, mülteci kampları bombalandı, basın mensupları öldürüldü, gıda taşıyan insani yardım görevlileri vuruldu, doktorlar, akademisyenler, masum siviller kurşunların hedefi oldu. Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil. Bu konuda değerli dostum Sanches'in takındığı tavrı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.

"İspanya hükümetine ve halkına bir kez daha teşekkür ediyorum"

İsrail'in yönetiminin tüm çağrılara rağmen sürdürdüğü bu pervasızlıkların tüm dünyada antisemitizmi körüklediğine de şahit oluyoruz. İspanya'nın İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum. İşin başından itibaren Sayın Sanches ilk günden bu yana gerçekten ilkeli, tutarlı ve dirayetli bir politika benimseyerek hem İspanya halkının hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Kıymetli dostumun şahsında İspanya hükümetine ve halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan-kazan ilkesiyle geliştirmek arzusundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Türkiye-İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirve vesilesiyle düzenlenen bu güzide forumda aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle vurgulamak istiyorum. Dostumuz ve NATO müttefikimiz İspanya ile her alanda mükemmel ilişkilere sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki köklü ve güçlü ilişkiler iş dünyamızın attığı cesur ve vizyoner adımlardan da besleniyor. İlişkilerimizin 2021 yılından itibaren kapsamlı ortaklık olarak tanımlanmasında siz değerli iş insanlarımızın katkısı büyüktür. Son yıllarda gerek Covid-19 salgını, gerekse yakın coğrafyamızda meydana gelen çatışmalar, küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı zorlukları artırdı. Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve iş birliğimiz hayati önemdedir. Çok çeşitli riskleri beraberinde getiren böylesi bir ortamda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan-kazan ilkesiyle daha da geliştirmek arzusundayız. Ekonomi, ticaret ve yatırımlar Sayın Sanchez ile birlikte başkanlık edeceğimiz hükümetler arası zirve toplantımızın temel sütunları arasında yer alacak.

"Barselona'daki stadyum projesi bu alandaki iş birliğimizin en somut örneklerindendir"

Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin barındırdığı muazzam potansiyel ve dinamizm bizlere daha ileri hedeflere gitme cesaretini veriyor. 2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yaklaşık 10 kat artışla 19,2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakalamış olduk. Bu hacmi hep birlikte el ele vererek sizlerin değerli katkılarıyla çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stok ile Türkiye'de en çok yatırım yapan 6'ncı ülke olması da esasen bu yaklaşımın sonucudur. Bölgesinin cazibe merkezi olan Türkiye, İspanya'dan çok daha fazla yatırımcıyı özellikle ev sahipliği yapmak üzere ülkemize davet ediyoruz. Müteahhitlik firmalarımız İspanya'da yaklaşık 1,1 milyar dolarlık 6 proje üstlenmiştir. Barselona'daki stadyum projesi bu alandaki iş birliğimizin en somut örneklerindendir. İmza attıkları projelerle dünya çapında takdir gören şirketlerimiz imkan verilmesi halinde Türkiye'ye daha fazla katkıda bulunacaktır.

"İlişkiler son dönemde gittikçe güçleniyor"

İstanbul'dan birkaç saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyar insana ve dünya ekonomisinin önemli bir bölümüne ulaşabiliyoruz. Ticaret ve yatırım iş birliklerimizi cesur ve yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden kurgulamamız, yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olacaktır. İş forumu çatısı altında ulaştırma ve altyapıdan enerjiye, sanayiden finansa geniş bir yelpazede gerçekleştireceğiniz sektörel oturumların iyi bir zemin teşkil edeceğini düşünüyorum. Bankalarımız ile finans ve yatırım kuruluşlarımız arasındaki ilişkiler son dönemde gittikçe güçleniyor. Şirketlerimizin ortak çalışma ve projeleri için geniş finans imkanlarına sahip olmalarını sağlıyor, girişimciliği daha da teşvik ediyor. Kurucusu olduğumuz G-20'de birlikte sergilediğimiz çabalar da bizlere ayrı bir teşvik unsuru olmaktadır.

"Daha geniş bir perspektifle ülkelerimizi geleceğe taşıyabiliriz"

Tüm bunları yaparken farklı sektörlerdeki çalışmalarımızı teknoloji ve inovasyonun gücüyle harmanlayarak yeni ortaklıklara da fırsat tanımalıyız. Ancak bu şekilde geleneksel sektörlerin ötesine geçerek daha geniş bir perspektifle ülkelerimizi geleceğe taşıyabiliriz. Ticaret ve yatırımda rekabet algısından sıyrılarak yenilikçi ve stratejik ortaklıklar kurulması önümüzdeki yeni dönemin iş yapma kodları arasında yer almalıdır. Bu yaklaşım kalıcı ve güçlü iş birliklerinin tesis edilmesine büyük katkı sağlayacaktır. İşte bu anlayış dün gerçekleştirilen dijital teknoloji platformu ile somuta dönüştürülerek güzel bir örneğe vesile oldu. Burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim; Siyasetçiler olarak bizim görevimiz iş dünyamızın önünü açmak, sizlere yardımcı olmak, işlerinizi kolaylaştırmaktır.

"İnşallah biz de her daim sizin yanınızda olacağız"

Hükümetler olarak iş dünyamızın bu bağlamda atacağı adımları destekleyeceğiz. Siz çalıştıkça, ürettikçe, ticaret yaptıkça, yatırım yaptıkça inşallah biz de her daim sizin yanınızda olacağız. Bugün imzalanacak anlaşmalarla iş birliğimizin ahdi zeminini inşallah daha da güçlendireceğiz. Gelecek yıl medeniyetler ittifakının 20'nci yıl dönümünü idrak edeceğiz. Malum medeniyetler ittifakını İspanya ve Türkiye olarak birlikte kurduk. Öyleyse bunu birlikte geliştireceğiz. Türkiye ve İspanya bu önemli ittifakın iki kurucu üyesidir. İttifakımız kuruluşundan bu yana çok kritik roller üstlenmiştir.

"Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine verdiği samimi destek için müteşekkirim"