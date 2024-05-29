İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Begona Gomez soruşturma altında Pedro Sanchez'in eşi Begona hakkında ceza soruşturması yürütülmesi kararı verildi.

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Filistin'i resmen tanıyan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yargı süreci nedeniyle zorlu süreçten geçiyor. Sanchez'in eşi hakkında soruşturma başlatıldı.

Başbakan Sanchez, muhalifleri tarafından hedef tahtasına oturtuldu. İsrail hükümeti de Sanchez'i eleştiren açıklamalarda bulunuyor.

Ticari işleri nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya kalan Gomez'in ardından bu duruma tepki gösteren ve istifa sinyali veren Sanchez, "Begona onurunu savunacak." demişti.

Sanchez'in eşine ceza soruşturması

Ortaya çıkan mahkeme belgelerine göre, İspanya Başbakanı'nın eşi hakkında 'yolsuzluk' suçlamaları nedeniyle ceza soruşturması yürütülüyor.

Yargıç, geçen ay şikayeti incelemeye karar verdi. Bunun üzerine Başbakan Sanchez, istifa etmeyi düşünmek üzere resmi görevlerine 5 gün ara verdi.

Yargıç karar verdi

Çeşitli İspanyol medya kuruluşları tarafından görülen soruşturma belgeleri, Yargıç Juan Carlos Peinado'nun Begona Gomez'e 'soruşturma' statüsü verdiğini söylüyor.

Söz konusu statü, hakimin, Gomez'in "bir suç işlediğine ya da suça katıldığına dair güvenilir delillerin bulunduğuna inandığı" anlamına geliyor.

Eşi hedef tahtasına oturtuldu

Pedro Sanchez'in eşi hakkında açılan dava, Manos Limpias'ın şikayetinin temelini oluşturan gazetelerde yayınlanan makalelere dayanıyor.

Manos Limpias, aşırı sağcı aktivist Miguel Bernad Remon'un kurduğu sendika olarak biliniyor. Sendika, daha sonra sahte haberlere dayanmış olabileceğini söylediği iddiaları reddetti.

5 günlük süreçte 'görevde kal' baskısı

İspanya Başbakanı Sanchez'in Sosyalist Partisi'nin (PSOE) önde gelenleri, Başbakan'a 5 günlük dönemde görevde kalma çağrısında bulunmuştu.