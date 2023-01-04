Petrol
78.31
-4.62%
Euro
19.8936
0.65%
Dolar
18.7385
0.09%
Altın
1.119
1.22%
Borsa
5523
0.00%
Bitcoin
320.481
1.08%
BTXN Coin
7.39
6.79%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    İspanya, Çin yolcularına korona sertifikası şartı getirdi

    İspanya Sağlık Bakanlığı direkt uçuşla Çin'den gelen yolcular için korona sertifikası gösterme şartı kararı aldı.
    • 04.01.2023 - 18:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İspanya, Çin yolcularına korona sertifikası şartı getirdi

    Koronavirüs kabusu başladığı Çin'de yeniden hortladı.

    Bu kapsamda Çin'den çıkış yapan yolcular için birçok ülke test şartı getirmeye başladı.

    İspanya'dan da sertifika şartı geldi

    AA'nın haberine göre İspanya'da yürürlüğe giren ve Resmi Gazete'de yayımlanan uygulamaya göre, Çin'den İspanya'ya uçuşlarda yolcuların, hem Çin'den ayrılırken havayolu şirketi temsilcilerine hem de İspanya'ya varışta havaalanındaki sağlık görevlerine Kovid-19 aşılarının tam olduğunu belirten sertifikayı göstermeleri gerekiyor.

    Çin'den gelen yolculara ayrıca İspanya'ya girişte hızlı Kovid-19 testi ve ateş kontrolü yapılacak.

    İspanya, Kovid-19 sertifikasını göstermeyi reddedenlerin ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini, ancak AB ülkeleri, Schengen ülkeleri ile Vatikan, Andorra, San Marino veya Monaco vatandaşları ile uçak mürettebatı ve 12 yaş altı çocukların bundan muaf tutulacağını bildirdi.

    Önlemler şubatın yarısına kadar geçerli

    Çin'den gelen yolcular için uygulanacak Kovid-19 önlemlerinin 15 Şubat'a kadar yürürlükte kalması öngörülüyor.

    Çin'in geçen ayın başında Kovid-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.

    İspanya dışında İtalya, Fransa gibi AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.

    İspanya, Çin yolcularına korona sertifikası şartı getirdi #1


    Gecekondudaki yangından duvarı kırarak çıktı
    3. Sayfa

    Gecekondudaki yangından duvarı kırarak çıktı

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte emekli bayram ikramiyesi miktarı
    Gündem

    2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte emekli bayram ikramiyesi miktarı

    Görüş Bildir