İspanya: İsrail'in suçlamaları saçmalık Dışişleri Bakanı Albares, "Filistin halkının bir toprağa ve bir umuda hakkı var" dedi. Albares, İsrail hükümetinden yöneltilen suçlamaları reddetti.

AA

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Filistin devletinin tanınmasına desteğine ilişkin net mesajlar verdi.

Tel Aviv hükümeti, İspanya'yı Filistin'e verdiği destekten dolayı suçluyor.

İsralli yetkililer, bu şekilde "teröristlerin ödüllendirildiğini" öne sürerek suçlamalarda bulunuyor.

Albares, İspanyol radyosu Cadena Ser'de katıldığı programda, Malta, Slovenya, İrlanda ile Filistin devletinin tanınmasına yönelik girişim başlatan İspanya'nın çabalarının, İsrail hükümetince eleştirilmesine tepki gösterdi.

İsrail'e tepki: Filistin halkının toprağa ve umuda hakkı var

İsrail hükümetinden bazı yetkililerin, İspanya'yı "Filistin devletinin tanınmasına yardım ederek, teröristleri ödüllendirdiği" yönündeki suçlamalarına, "İki şeyi birleştirmek bir saçmalık." şeklinde cevap veren Albares, şunları kaydetti:

İspanya'nın siyasi tavrı ilk günden itibaren kilit rol oynadı. Hamas'ın terör eylemlerini kınıyoruz. Hamas, barışın ortağı değildir ancak Filistin halkının bir toprağa ve bir umuda hakkı var.



Ve bu, İsrail devletiyle dost olmasıyla bağdaşmayan bir durum değil. Filistin devleti, İsrail devletinin güvenliğinin en büyük garantisidir.

"Bir gün daha devam edemez"

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde alınan Gazze için acil ateşkes sağlanmasını talep eden kararın, "büyük bir değere sahip olduğunu" vurgulayan Albares, "Gazze'deki şiddet, bir gün daha devam edemez." dedi.

"Ne AB ne NATO ne de İspanya savaş hazırlığı yapıyor"

Diğer yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, Avrupa'nın diğer ülkelerine genişlemesi riskiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Albares, şu ifadeleri kullandı:

Rusya'dan Ukrayna'ya doğru bir saldırı savaşı var. Ne AB ne NATO ne de İspanya savaş hazırlığı yapıyor.



Çünkü hepsi saldırgan değil savunmacı ittifaklar. İspanya ya da başka bir ülke, Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyor. Ukrayna da asker istemiyor, başka şeyler istiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)