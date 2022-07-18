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    İspanya Kralı 6. Felipe’nin yeğeni, çatışmanın ortasında kaldı

    İspanya Kralı 6. Felipe'nin yeğeni Felipe Juan Froilan'ın doğum gününü kutladığı gece kulübünde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi ağır şekilde yaralandı.
    • 18.07.2022 - 22:51
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    İspanya Kralı 6. Felipe’nin yeğeni, çatışmanın ortasında kaldı

    İspanya Kralı 6. Felipe’nin yeğeni Felipe Juan Froilan, Felipe Juan Froilan, Marbella kentinde Costa del Sol Gece Kulübü olarakta bilinen Opium Beach Club’ta dün gece 24’üncü yaş gününü kutladığı sırada kulübün VIP bölümünde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı çatışma çıktı.

    Froilan’ın olayla bir ilgisi olmadığı ve yara almadan kurtulduğu belirtildi.

    İspanya Kralı 6. Felipe’nin yeğeni, çatışmanın ortasında kaldı - VİDEO

    4 kişi silahla 1 kişi de bıçakla yaralandı

    İHA'nın haberine göre; çatışmanın Hollanda ve İrlanda uyruklu iki kişi arasında patlak verdiği ifade edilerek, İrlandalı şahsın Hollandalı şahıs ile tartışmasının ardından kulüpten atıldığı, daha sonra geri gelerek Hollandalı şahsa bıçakla saldırdığı ve Hollandalı şahsın saldırıya silahını çekerek karşılık verdiği belirtildi. 4 kişinin silahla vurulduğu ve Hollandalı şahsın bıçakla yaralandığı aktarıldı.

    İspanya Kralı 6. Felipe’nin yeğeni, çatışmanın ortasında kaldı #1

    Yaralıların durumu ağır

    Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu ifade edildi.

    Uyuşturucu çetelerinin hesaplaşması

    Yerel basında yer alan haberlerde, silahlı çatışmanın Malaga’da faaliyet gösteren rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki bir hesaplaşmayla ilgili olduğu öne sürüldü.

    Telefon kamerası ile kaydedilen görüntülerde, silah seslerinin müzik sesini bastırması ile kulüpte bulunanların panikle kaçtığı ve güvenli gördüğü yerlerde kendini korumaya aldığı görüldü.

    İspanya Kralı 6. Felipe’nin yeğeni, çatışmanın ortasında kaldı #2


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