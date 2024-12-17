İspanya'da 11 bebekte 'Kurt Adam Sendromu' görüldü

Haber Merkezi

Asırlar sonra hastalık yine ortaya çıktı...

Ebeveynlerin kullandığı ilaçlar bebeklerde anormal kıl büyümesine yol açtı.

Uzmanlar bu nadir sendromun hem çevresel hem genetik tetikleyicilerle ortaya çıkabileceğini söylüyor.

11 VAKA TESPİT EDİLDİ

İspanya Navarra Farmakovijilans Merkezi'nin raporuna göre, 2023 yılından bu yana İspanya genelinde "kurt adam sendromu" olarak bilinen 11 hipertrikoz vakası kaydedildi.

SAÇ SPREYLERİNE DİKKAT

İncelemeler, bebeklerin ebeveynlerinin, saç dökülmesini önlemek için yüzde 5 topikal minoksidil içeren reçetesiz satılan bir sprey kullandığını ortaya çıkardı.

MİNOKSİDİL NEDİR, NASIL ETKİLİYOR?

Minoksidil, saç dökülmesini yavaşlatmak ve saç büyümesini teşvik etmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış bir ilaç.

Ancak bu durum, ilacın ebeveynlerden bebeklere cilt teması ya da oral yolla geçtiğini düşündürüyor.

HİPERTRİKOZ NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hipertrikoz, vücudun alışılmadık bölgelerinde aşırı kıl büyümesiyle tanımlanan nadir bir durum.

5 cm'ye kadar ince kılların büyümesine neden olabilen bu hastalık, yüz, kollar ve vücudun diğer bölgelerinde görülebilmekte.

Ancak şu anda hipertrikoz için bilinen bir tedavi bulunmamakta.

SPREYİ BIRAKINCA SEMPTOMLAR GERİLEDİ

2023'te İspanya’da dikkat çeken bir vaka, iki ay boyunca aşırı kıllanma sorunu yaşayan bir bebeği gündeme getirdi.

Soruşturma, bebeğin babasının kellik tedavisi için yüzde 5'lik topikal minoksidil kullandığını ortaya çıkardı.

Tedavinin kesilmesiyle bebeğin semptomlarının tamamen gerilediği belirtildi. İspanya’da bildirilen diğer tüm vakalarda da benzer şekilde, minoksidil kullanımının bırakılmasıyla semptomlar azaldı.

UZMANLARDAN UYARI

Sağlık uzmanları, minoksidilin özellikle bebeklerin sağlığı için tehlikeli olabileceği konusunda ebeveynleri uyardı.

Bebeklerin hassas ciltleri nedeniyle ilacın kolayca emilebildiğine dikkat çeken uzmanlar, ilacın kullanıldığı bölgelerden bebeklerin uzak tutulması gerektiğini belirtiyor.

UYARILAR YER ALACAK

Avrupa Farmakovijilans Risk Değerlendirme Komitesi, bebeklerde minoksidil maruziyetine bağlı risklere karşı ürün bilgilerini güncellemeye karar verdi.

Bu kapsamda, prospektüslerde bebeklerde aşırı kıllanma riskine dair uyarılar yer alacak.