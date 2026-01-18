İran'da protestolar büyüyor: İnternet tamamen kesilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da 28 Aralık'ta ulusal para biriminin büyük değer kaybetmesi ekonomik nedenlerle başlatan protestolar rejim karşıtı bir hal alarak devam ediyor.

Sokaklarda giderek daha da şiddetlenen operasyonlar nedeniye ülkede birtakım uygulamalara gidildi.

Bu kapsamda İran'da internet ve iletişim kısıtılamaları gerçekleştirildi.

Dün, Yarı resmi Fars Haber Ajansının güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre, internet kısıtlamalarının kıdemeli olarak kaldırılacağı açıklanmıştı.

İNTERNET KESİNTİLERİ UYGULANACAK

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise dün yaptığı açıklamada, "İsrail ve ABD ile bağlantılı olanların büyük hasara yol açtığını ve binlerce insanı öldürdüğünü" söylemişti.

Bu açıklamaların ardından, ülkede kısıtlamalarda daha da ileri gidilmesi bekleniyor.

3 BİN KİŞİ GÖZALTIN ALINDI

İranlı yetkililer, gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 90'a çıktığını duyurmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.