İspanya'da barınma krizine yeni çözüm: Özel okullar öğrencilerine kalacak yer sağlayacak

AA

İspanya'da barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileriyle ilgili dikkat çeken bir uygulamaya geçiliyor.

Ekonomi, üniversiteler ve konut bakanlıklarının arasında imzalanan protokol gereği, ülke genelindeki tüm özel üniversitelere öğrencileri için uygun şartlarda konaklamayı garanti etmelerinin zorunlu olacağı bildirildi.

ÖZEL ÜNİVERSİTELER KALACAK YER TEMİN EDECEK

Üniversiteler Bakanı Diana Morant, çıkarılacak kanun hükmünde kararname ile özel üniversitelere öğrencileri için yurt gibi kalacak yerleri temin etmesinin şart koşulacağını açıkladı.

İspanya'daki 91 üniversitenin 41'i özel olurken, üniversitelerin çoğunlukta olduğu Madrid, Barselona, Valensiya, Malaga, Segovia gibi kentlerde konut sorununun her geçen gün arttığı biliniyor.

MADRİD'DE ODA FİYATLARI 900 EUROYA KADAR ÇIKTI

Öğrenci sendikalarından yapılan açıklamalarda, "Şanslı olanlar aylık 500 euroya tek oda kiralayabiliyor." derken, başkent Madrid'de kiralık oda fiyatlarının 900 euroya kadar çıktığı belirtiliyor.

Valensiya'da bir grup genç, yüksek ev kiralarından dolayı geçen hafta başlattıkları bir protestoda, kent merkezindeki Belediye Meydanı'na çadırlarını kurmuştu.

İSPANYOLLAR ENDİŞELİ

İspanya'da son yayımlanan anketlerde "konut sorunu" İspanyolların "hayatlarında en çok endişe duyduğu sorunlar" sıralamasında 3. sıraya çıkarken, hükümet bunu çözmeye yönelik kararlar almaya çalışıyor.

Konut Bakanı Isabel Rodriguez, hafta içinde mecliste yaptığı bir konuşmada, "Konut sorunu, İspanya'da binlerce insanı boğan, acil bir sosyal durumdur. İyi ve uygun fiyatlı bir ev hakkını garanti eden çözümler üzerinde çalışıyoruz. Yeni sosyal konutların inşasının hızlandırılması ve kiralara sınırlama getirilmesine yönelik önlemler güçlendirilmeli." demişti.