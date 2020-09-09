İspanya'da bir günde 8 bin 866 koronavirüs vakası tespit edildi

İspanya'da bir günde 8 bin 866 koronavirüs vakası tespit edildi

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 866 artarak 543 bin 379'a ulaştı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 534 bin 513 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 8 bin 866 artışla 543 bin 379 olarak güncelledi.

Yeni vaka sayıları, başkent Madrid'de artış göstermeye devam etti.

BİR HAFTADA 246 CAN KAYBI

Ayrıca, koronadan son 7 günde 246 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 628'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede son 7 günde hastanede tedavi gören 2 bin 60 hasta olduğu ve bunlardan 171'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

DOKTORLAR GREV KARARI ALDI

Öte yandan, İspanya'da salgının en yoğun olarak görüldüğü başkent Madrid'de doktorlar, koronavirüs vakalarıyla ilgili hastanelerdeki yoğunluğa çözüm bulunmadığı gerekçesiyle greve gitme kararı aldı.

Taleplerinin, Madrid özerk yönetim hükümeti tarafından dikkate alınmadığını savunan doktorların bağlı olduğu Amyts adlı sendika, ilk hasta muayene birimlerindeki yoğunluğun endişe verici düzeyde olduğunu ve bu duruma daha fazla tahammül edemeyeceklerini açıkladı.

Amyts, grev takvimini yarın belirleyeceğini duyurdu.

ÖĞRETMENLER DE GREVE GİDECEK

Madrid'de okullarda koroanvirüs önlemlerinin yetersizliğinden ve personel eksikliğinden yakınan öğretmenler de 22-23 Eylül'de greve gitme kararı almıştı.