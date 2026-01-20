İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada ölü sayısı 40'ı buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya'da meydana gelen korkunç tren kazasında, çok sayıda insan yaşamını yitirdi.

Malaga-Madrid seferindeki hızlı tren, raydan çıkarak karşı yönden gelen başka bir tren ile çarpıştı.

"MUHTEMELEN DAHA FAZLA CANSIZ BEDENE ULAŞACAĞIZ"

Endülüs Özerk Bölgesi Başkanı Juanma Moreno kaza için "Kazanın şiddeti çok büyüktü... Muhtemelen daha fazla cansız bedene ulaşacağız." demişti.

ÖLÜ SAYISI 40'I BULDU

Endülüs özerk yönetimi Acil Durum Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, dün akşam Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde meydana gelen tren kazasında ölenlerin sayısının 40'a çıktığı, halen hastanede 41 kişinin tedavi gördüğü ve bunlardan 12'sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

122 KİŞİYE İLK YARDIM MÜDAHALESİ YAPILDI

Acil Durum Merkezi ayrıca kazanın ardından ilk yardım müdahalesi yapılan toplam kişi sayısının, 5'i çocuk olmak üzere toplam 122 olduğunu duyurdu.

Kazada hayatlarını kaybedenlerin hem parmak izi hem de DNA testiyle kimlik tespit çalışmalarına, Jandarma Kriminoloji Departmanı uzmanlarının da katıldığı aktarıldı.

200'DEN FAZLA SEFER İPTAL EDİLDİ

İspanya demir yolu ulaşım şirketi Renfe, kaza sebebiyle Endülüs istikametindeki 200'den fazla seferin iptal edildiğini açıkladı.

"SON DERECE GARİP BİR KAZA"

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Malaga-Madrid seferini yapan hızlı trenin raydan çıktığı kazayla ilgili, "Son derece garip bir kaza." değerlendirmesinde bulundu.

Puente, trenin yeni olduğunu, rayların yenilendiğini ve kazanın düz hat üzerinde meydana geldiğini söyledi.

İLK BULGULARA GÖRE SEBEP RAY ARIZASI

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, soruşturmada elde edilen ilk bulgulara göre, kazanın raylardaki arızalardan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulduğu, ancak diğer hipotezlerin de göz ardı edilmediği iddia edildi.

El Pais gazetesi, soruşturmayı yürüten kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Malaga-Madrid seferini yapan hızlı trenin arka vagonlarının raydan çıkmasının sadece 20 saniye sonrasında aynı güzergahta karşı yönden Madrid-Huelva treninin geldiğini ve "ölümcül çarpışmayı önleyecek çok yetersiz bir süre olduğunu" yazdı.

"GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Başbakan Pedro Sanchez de kaza nedeniyle bugünkü tüm programlarını iptal ederek, kazanın olduğu yere gitti.

Sanchez, burada yaptığı açıklamada, "Bugün büyük bir üzüntü günü. Her trajedi iki şey gerektirir: Kederde birlik, buna verilecek karşılıkta birlik. Devlet birlik içinde, koordineli ve sadakatle hareket ediyor. Hepimiz bu kazanın nasıl olduğunu, ne olduğunu kendimize soruyoruz. Zaman ve uzmanların çalışmaları bize cevabı verecek. Gerçeği ortaya çıkaracağız ve cevabı bildiğimizde, kamuoyunu mutlak şeffaflıkla bilgilendireceğiz." dedi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Başbakan Sanchez, kazadan dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Malaga-Madrid seferini yapan 317 yolcunun bulunduğu İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu, dün yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Adamuz yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden, 100 yolcu taşıyan Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

TÜRKİYE ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada kaza için, "İspanya'nın Adamuz kasabasında dün meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

SON YILLARIN EN KÖTÜ KAZASI

Yaşanan olay Batılı gazetelerde manşet oldu. Kaza, boyutuyla basında dikkat topladı.

BBC'nin olaya dair haberinde; kazanın, İspanya'nın on yıldan uzun zamandır gördüğü en kötü tren kazası olduğuna dikkat çekildi.

"HALA TİTRİYORUM"

The Guardian, makalesinde, kazazedelerin "Hala titriyorum." ve "Çok, çok kötü yaralılar vardı." gibi röportajlarını yayımladı.

SANCHEZ'İN SÖZLERİ HATIRLATILDI

DW kaza ile ilgili haberde, Başbakan Sanchez'in "gerçeği ortaya çıkarmaya" yönelik sözlerini vurguladı.

MUHALEFET TEPKİLİ: HÜKÜMETE GÜVENMİYORUZ

İspanya merkezli Escenario Mundial gazetesi kazanın, sağcı muhalefet partisi Vox tarafından Sanchez hükümetine saldırmak için kullanıldığını yazdı.

Habere göre, Vox lideri ve İspanyol Milletvekili Santiago Abascal , “Tüm İspanya gibi ben de Córdoba tren kazası haberlerini dikkatle ve dehşetle takip ediyorum.” açıklamasının ardından “Ne yazık ki, ve bunu söylemekten üzüntü duyuyorum, son yıllarda bizi vuran birçok felakette olduğu gibi, bu hükümetin eylemlerine güvenemiyorum.” dedi.

İki hızlı trenin çarpışmasına ilişkin ilk haberlerden yaklaşık beş saat sonra, 19 Pazartesi gece yarısı yayınladığı mesajda, “Yolsuzluk ve yalanlar altında hiçbir şey yürümez.” diye eklediği ve “Umarım devletin tüm kapasitesi yaralılara bakmak için çalışıyordur.” ifadelerini kullandığı bildirildi.