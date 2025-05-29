İspanya’da ıslak mendili tuvalete atmak yasaklanacak

Haber Merkezi

İspanya, kanalizasyon sistemlerinde ciddi tıkanmalara yol açan ıslak mendil atıklarıyla mücadele için yeni bir yasa hazırlığında.

Guardian’a göre, Çevre Bakanlığı tarafından tasarlanan yeni düzenlemeyle hem altyapının korunması hem de çevreye verilen zararın azaltılması hedefleniyor.

ISLAK MENDİLLER TUVALETE ATILMAYACAK

Tasarıya göre, ıslak mendil üreticileri artık altyapı temizliği ve halkı bilinçlendirme çalışmalarının maliyetini üstlenecek.

Vatandaşların ise bu ürünleri tuvalete atmaları yasaklanacak.

DOĞA SALINMASI TAMAMEN YASAKLANACAK

Yasa taslağı, sadece ıslak mendilleri değil, aynı zamanda tek kullanımlık plastik içeren süs balonlarını da kapsıyor. Bu ürünlerin doğaya salınması tamamen yasaklanacak.

Bu adım, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çevre kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

230 MİLYON EUROLUK TEMİZLİK YÜKÜ ÜRETİCİYE DEVREDİLİYOR

İspanyol Su Temini ve Arıtma Derneği’ne göre, ıslak mendillerin kanalizasyonlardan temizlenmesi için ülkede her yıl yaklaşık 230 milyon euro harcanıyor.

Yeni düzenlemeyle bu yük artık üretici firmaların sırtına yüklenecek. Yasa, firmalara sadece altyapı temizlik ve atık yönetimi değil, aynı zamanda kamuoyunu bilgilendirme kampanyalarının finansmanını da zorunlu kılıyor.

BAKANLIKTAN AÇIK UYARI: TUVALETE ATMAYIN

Tasarıda, biyolojik olarak parçalanabilen mendillerin yasağın dışında kalabileceği belirtilse de, İspanya Çevre Bakanlığı tüm ıslak mendillerin tuvalete atılmaması gerektiği konusunda ısrarcı.

Bakanlık, doğal polimerlerden üretilmiş ve kimyasal olarak değiştirilmemiş mendillerin bile altyapıya zarar verdiğini vurguluyor.

Bu ürünler kanalizasyonlarda tam olarak çözünmediği için tıkanmalara, taşkınlara ve bakım maliyetlerine neden oluyor.

AB SAHİLLERİNDE EN ÇOK ISLAK MENDİLE RASTLANIYOR

Islak mendiller ve süs balonları, Avrupa Birliği’nin kıyılarında en sık rastlanan ilk 10 tek kullanımlık plastik üründen sayılıyor.

Bu ürünlerin mikro lifleri su kaynaklarına karışarak, nehirlerde ve göllerde ciddi kirliliğe yol açıyor.

BAŞARI İÇİN BİLİNÇ ŞART VURGUSU

Çevre Bakanlığı, yasanın henüz geliştirme aşamasında olduğunu ancak uygulanabilirliği için halkın farkındalığının büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Bakanlık, toplumu bilinçlendirmeye yönelik kampanyaların da tasarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor.