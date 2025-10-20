İspanya’da kara kedi sahiplenmek yasaklandı: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer alan Terrassa kasabasında yerel yönetim, dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.

Hayvan refahı servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında hiçbir kedi sahiplendirme veya koruyucu aile talebi kabul edilmeyecek.

Kararın nedeni olarak, Cadılar Bayramı döneminde kara kedilerin batıl inançlara, ritüellere ya da kötü niyetli kullanımlara maruz kalma riski gösterildi.

Yetkililer, uygulamanın hayvan güvenliğini sağlamak için geçici bir önlem olduğunu belirtti.

KARA KEDİLER SÜS DEĞİL

Yerel gazete Diari de Terrassa’nın haberine göre, kentteki hayvan refahı meclis üyesi Noel Duque, Cadılar Bayramı öncesinde kara kedi sahiplenme taleplerinde belirgin bir artış olduğunu belirtti.

Duque, bu durumun bazı kişilerin kedileri “ritüel amaçlarla” ya da “Cadılar Bayramı süsü olarak” kullanmak istemesinden kaynaklandığını söyledi.

9.800’DEN FAZLA KEDİ BULUNUYOR

Yetkililer, yalnızca “tam güvenlik garantisi bulunan ve başvuru sahibinin geçmişi güvenilir” olan durumlarda istisna tanınabileceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, normal sahiplenme sürecinin Cadılar Bayramı sonrasında yeniden başlayacağı belirtildi. Ancak, gelecekte benzer bir yasağın “duruma göre yeniden uygulanabileceği” de vurgulandı.

Terrassa Belediyesi’nin verilerine göre şehirde 9.800’den fazla kedi bulunuyor.