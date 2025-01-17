AA

İspanya'nın Avila kentinde bulunan San Bartolome de Pinares köyünde, 18. yüzyıldan kalma bir gelenek olan "Las Luminarias" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, atlar "kötülükleri kovmak" amacıyla ateşin üzerinden atlatıldı.

Katolik inanışında hayvanların koruyucusu olarak kabul edilen Aziz Anton'un anısına gerçekleştirilen bu etkinlik, 16 Ocak gecesi yapılıyor ve 550 nüfuslu köyde 400 yılı aşkın bir süredir devam eden önemli bir gelenek olarak biliniyor.

KÖTÜ RUHLARDAN ARINDIRDIĞINA İNANIYORLAR

Hem dini hem de kültürel ve sosyal yanı olan etkinlik, havanın kararmasıyla birlikte köydeki kilisenin çanlarının çalmasıyla başladı.

Atlar, kilisenin papazı tarafından kutsandıktan sonra köy merkezinde dolaştırılarak, gece boyunca sokaklarda yakılan ateşlerin üzerinden atlatıldı.

Bunun, bir yıl boyunca köylüleri ve hayvanları hastalıktan koruduğuna ve kötü ruhlardan arındırdığına inanan köylüler, daha fazla duman olması amacıyla ateşi yakarken yaş ağaç dalları kullandı.