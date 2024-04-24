İspanya'da sahte madeni euro imalatçılarına baskın İspanya polisi, Avrupa'nın en büyük sahte para basım tesisine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 Çin vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

İspanya'nın Toledo kentinde sahte madeni 2 euroların basıldığı, depodan dönüştürülen tesise baskın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda Avrupa'da sahte madeni para basan en önemli suç örgütlerinden birinin elebaşları olduğu belirtilen 10 Çin vatandaşının yakalandığı ifade edildi.

500 binden fazla 2 euroluk madeni para bastılar

Suç örgütünün bugüne kadar 100 bini İspanya'da olmak üzere Avrupa genelinde dağıtılan 500 binden fazla 2 euroluk madeni para bastığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın 2018'de başlamasına rağmen, suç örgütünün kendisini iyi gizlemesi, üretim noktalarını sürekli değiştirmesi ve çok iyi kalitede yapılan sahte 2 euroların izlenmesindeki zorluklar nedeniyle araştırmaların güçlükle ilerlediği bilgisi paylaşıldı.

Avrupa'daki en büyük sahte para basan suç örgütü

Açıklamada, son yıllarda Avrupa'da aktif olan en büyük sahte madeni basan suç örgütünün 2019'da Madrid'in Fuenlabrada ilçesinde, 2021'de ise Barselona'da üretim yaptıklarının belirlendiği kaydedildi.

2 euro için sent harcadılar

Verilen bilgilerde, her bir 2 euroluk sahte madeni paranın basılması için kullanılan malzemeye 80 sent harcandığı belirtildi.

İspanya Ulusal Polisi'nin operasyonuna Katalonya yerel polisi ve Avrupa Polis Teşkilatı'nın da destek verdiği aktarıldı.