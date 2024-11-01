İspanya'da sel felaketi: Yıkım havadan görüntülendi

AA

İspanya'yı sel vurdu...

Sel felaketinde can kaybı yüzü aştı.

Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiğini açıkladı.

Can kayıplarının 155'inin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin kimliklerin belirlenmesi çalışmalar sürüyor.

HAVADAN YIKIMIN BOYUTLARI

Diğer yandan felaketin boyutları, havadan yapılan görüntülemelerle daha da belirginleşti.

Selin vurduğu bölgelerde selden önce ve sonra çekilen görüntüler yıkımı gözler önüne serdi.