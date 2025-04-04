İspanya'da şiddetli rüzgar 3 kişinin canını aldı

AA

İspanya'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve 'nuria' adı verilen fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Endülüs özerk yönetim hükümeti sağlık bölümünden yapılan açıklamada, Sevilya'daki Cortija el Seguro sanayi bölgesinde bir tarım deposunun çatısı ve yan duvarının şiddetli rüzgardan dolayı çöktüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

YETKİLİLER, GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDIĞINI DUYURDU

Depodaki çökme sonucu üç işçinin öldüğünü duyuran yetkililer, bölgedeki yüksek gerilim hattı kulesinin de zarar gördüğünü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

Diğer yandan, Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, özellikle Endülüs, Kanarya Adaları ve ülkenin doğu bölgelerinde etkili olan fırtınadan dolayı rüzgarın saatteki hızının 150 kilometreyi bulduğu bilgisini paylaştı.