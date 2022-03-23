İspanya'da taşımacılık sektörü akaryakıt zamlarına karşı sokağa indi

İspanya'da yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı taşımacılık sektöründe başlatılan grev ve eylemlere katılım büyüyor. Taksiciler 27 Mart'ta Madrid'de büyük bir gösteriye hazırlanıyor.

Avrupa'da akaryakıt fiyatlarında tarihi rekorlar kırılmasıyla özellikle taşımacılık sektöründe huzursuzluk yaşanmaya başladı.

Avrupa ülkelerinde birçok şirket grev ve prptestolara başladı.

GREVDE 10'UNCU GÜN GERİDE KALDI

İspanya'da, küçük ölçekli nakliye şirketlerinde çalışan kamyon ve tır şoförlerinin bağlı olduğu Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu'nun 14 Mart'ta başlattığı süresiz grev 10. gününü doldurdu.

Grev dolayısıyla ülke genelinde çok sayıda kamyon ve tır sürücüsü, otoyollarda turlamaya ve trafiği yavaşlatma eylemlerine devam etti.

TAKSİLER DE GÖSTERİ YAPTI

Eylemlere her geçen gün daha fazla kamyon ve tır sürücüsünün katıldığı gözlenirken, çiftçiler ve balıkçıların yanı sıra taksiciler de bugün gösteri yaptı.

Barselona kentinde konvoy halinde trafikte dolaşan taksiciler, Uber, Cabify gibi online taksi hizmeti veren şirketler ve özel ambulansların şoförleriyle birlikte 27 Mart'ta Madrid'de büyük bir gösteri yapacaklarını duyurdu.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik haklarının genişletilmesi gibi taleplerde de bulunan sürücüler, eylemlerini sonlandırmak için öncelikli olarak, son bir yıl içinde yüzde 50'ye yakın artan akaryakıt fiyatlarından kaynaklanan kayıplarının karşılanmasını talep ediyor.

TEDARİK SORUNU BÜYÜYOR

Diğer yandan grev, ülke genelinde tedarik sorununu da artırdı.

Bazı gıda ve otomobil şirketleri (Danone, Puleva, Gallo, President, Cuetara, Coren, Azucarera, Mercedes, Seat, Ford, Bridgestone, Volkswagen, Calvo, Escuris, Estrella Galica, Cruz Campo) malzeme eksikliğinden geçici olarak fabrikalarında faaliyetlerine ara verdiklerini ya da vereceklerini açıkladı.

Süpermarket ve pazarlarda ise ayçiçeği yağı ve süt başta olmak üzere bazı gıda reyonlarında rafların boş olduğu görüldü.

SENDİKALAR DA EYLEMDE

Bu arada taşımacılık sektöründeki greve destek vermeyen ülkenin en büyük iki işçi sendikasının (CCOO ve UGT) öncülüğünde, hayat pahalılığına karşı tüm büyük kentlerde eylem yapıldı.

Meydanlara inen ve kent merkezlerinde yürüyüşler yapan sendika temsilcileri, "elektrik, benzin, gıda, konut veya ulaşımda her ay yaşanan fiyat artışlarının vatandaşların yaşam koşullarını zorlaştırdığını" belirterek, hükümetten acil çözüm istedi.

HÜKÜMETİN AKARYAKIT YARDIM ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

Diğer yandan 500 milyon euroluk akaryakıt yardımı önerisi Karayolu Taşımacılığı Ulusal Komitesi (CNTC) tarafından reddedilen hükümet, sektör temsilcileriyle cuma yapması öngörülen ikinci toplantıyı öne aldı. Toplantının yarın yapılacağı bildirildi.

"Müzakere masasına oturacağız ve anlaşma sağlanmadan kalkmayacağız. Bu iş bu hafta bitecek." diyen Başbakan Pedro Sanchez, akaryakıt krizine karşı sürdürülebilir bir finansal çözüm arayacaklarını ve ulaşım sektörünün zarar görmemesi için tüm cevapları vereceklerini ifade etti.

"Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı"nı 29 Mart'taki Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edeceğini açıklayan hükümet, artan tepkilerden dolayı önlemlerin açıklanmasını öne çekebilir.