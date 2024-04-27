Başakşehir'in yükselişi sürüyor! Hatayspor'u da yendiler Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla İstanbul ekibi, ligde 4. sıraya yükseldi.

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Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3 gole sahne oldu. Maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Başakşehir oldu.

Başakşehir deplasmanda 3 puanı aldı

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Krzysztof Piatek ve 69. dakikada Olivier Kemen kaydetti.

2-0 geriye düştükten sonra 73. dakikada Renat Dadashov'un golüyle umutlanan Hatayspor, kümede kalma adına umutlanmasını sağlayacak ikinci golü bulamadı.

Başakşehir, Beşiktaş'ı geride bıraktı

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Başakşehir, puanını 52'ye çıkardı ve ligde 4. sıraya yükseldi.

Son 4 maçının tamamından puansız ayrılan Hatayspor, 33 puanda kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı.

Başakşehir, gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Hatayspor ise Gaziantep FK ile kritik bir maça çıkacak.