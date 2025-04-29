Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Avrupa'da enerji krizi yaşanıyor...

İspanya ve Portekiz genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık oluşurken, kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar yaşanıyor.

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.

KESİNTİNİN SEBEBİ BELLİ DEĞİL

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesi'nin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

TREN SEFERLERİ DURDU

El Pais'in haberine göre, Madrid'deki bazı noktalarda sorunlar çıkması nedeniyle istasyonlara takviye kuvvet gelmesi talep edildi.

İspanya Demir Yolları, X üzerinden yaptığı açıklamada, tüm şirketlerin tren seferlerinin bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğu ifade edildi.

Madrid Metrosundan yapılan açıklamada da kentteki tüm metro istasyonlarının kapatıldığı bildirildi.

16 TREN YOLDA KALDI

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, X hesabından yaptığı paylaşımda elektrik kesintisi nedeniyle 116 trenin yolda kaldığını belirtti.

Puente, saat 18.30 itibarıyla 26 trenin tahliye işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.