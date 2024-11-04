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Haber Merkezi

İspanya'nın Valensiya bölgesinde yaşanan bir olay şaşkına çevirdi.

217 kişinin hayatını kaybettiği felakette bir kadın, ölen görümcesiyle birlikte üç gün boyunca arabada mahsur kaldıktan sonra sağ olarak bulundu.

Yerel raporlar, yardımın gelmesini bekleyen kadının, hayatını kaybeden görümcesiyle birlikte çaresizce beklediğini kaydetti.

3 GÜN BOYUNCA HAYATINI KAYBEDEN AKRABASIYLA BİRLİKTE BEKLEDİ

Selin sürüklediği diğer araçların sıkıştırdığı kadın, üç günün sonunda ekiplerin müdahalesiyle kurtuldu.

İngiliz basınından The Sun'ın aktardığına göre su seviyesi, kadının sadece boyun kısmına kadar dolmuştu.

Benetusser ve Alfafar belediyeleri arasında yer alan tünel, önde gelen İspanyol gazetesi El Mundo tarafından "kara tünel" olarak adlandırıldı.

SU SEVİYESİ BOYUN KISMINA KADAR DOLDU

İtfaiye ekipleri, içinde yolcu olup olmadığı kontrol edilmeden önce arabaları sudan çıkarmak için gönüllü bir traktör sürücüsüyle birlikte çalışıyor.

Tünelin daha ilerisindeki sürücülerin, ani su baskını nedeniyle yolda kaldığı ve tünelin içerisine sürüklendiği belirtildi.