İspanya'dan BM'ye Gazze'deki savaş suçlarının soruşturulması için 500 milyon euro destek

AA

Uluslararası toplumun sessizliği derinleştikçe Gazze’de yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Açlık, yıkım ve umutsuzluk arasında hayatta kalmaya çalışan siviller, İsrail'in kanlı saldırıları arasında yaşam mücadelesi veriyor.

Bu tablo karşısında bazı ülkeler, yalnızca kınamakla kalmayıp, somut adımlar atmayı tercih ediyor.

Bu ülkeler arasında bulunan İspanya, yeni bir karar aldı.

"İSRAİL BM KURUMLARIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPMALI"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde, hükümetin 1 Nisan'da onayladığı 2025-2028 dönemine ilişkin yeni Dış Eylem Planı'nı anlattı.

İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka göre hareket etmesi gerekliliğini Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) duruşmada hatırlattıklarını aktaran Albares, BM üyesi olan İsrail'in, BM kurumlarıyla iş birliği yapması ve Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini belirtti.

500 MİLYON EURO İLAVE DESTEK

İspanyol Bakan, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlallerine yönelik soruşturmasında çabalarını ve kapasitesini artırması için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine 500 milyon euro ilave destekte bulunacaklarını belirtti.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR AÇLIK"

"Gazze'deki durum hiçbir şekilde kabul edilemez." diyen Albares, İsrail'in Gazze'ye haftalardır insani yardım girişini engellemeyi sürdürerek "benzeri görülmemiş bir açlığa" sebep olduğunu ifade etti.

Albares, masum Filistinli sivillerin hayatının kurtarılması için acil insani yardımın gerekliliğine vurgu yaptı.

"YARDIM GÖNDERMEYE HAZIRIZ"

Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanmasının talep ettiklerini belirten Albares, bu mümkün olur olmaz İspanya'nın Gazze'ye yardım göndermeye hazır olduğunun altını çizdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'de üstlendiği önemli role değinerek, İspanya'nın BM'yi ve kurumlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

ATEŞKES SONRASI İSRAİL SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 459 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 569 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 567'ye, yaralıların sayısının da 118 bin 610'a yükseldi.

ATEŞKES TEKLİFLERİNİ REDDEDİYORLAR

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.