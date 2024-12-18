İspanya’dan sahte haberle mücadele için yeni düzenleme

Haber Merkezi

İspanya'da hükümet yalan haberle mücadelede yeni bir aşamaya geçti.

İspanya’nın sol görüşlü hükümeti, dijital platformlar ve sosyal medya fenomenlerini sahte haberlerle mücadeleye dahil eden bir yasa tasarısı açıkladı.

Yeni düzenleme sayesinde yalan haberlerin her biri için tek tek kamuoyuna açıklama yapılacak ve haberler düzeltilecek.

Adalet Bakanlığı’na göre tasarı, tek bir platformda 100 binin üzerinde ya da birden fazla platformda toplamda 200 bin takipçiye sahip kullanıcıları kapsıyor.

"VATANDAŞLARINI ONURUNU KORUYACAĞIZ"

Bu kişiler ve onları barındıran platformlar, vatandaşların yanlış bilgiye karşı düzeltme talep etmesini kolaylaştıran bir mekanizma sunmak zorunda kalacak.

Adalet Bakanı Félix Bolaños, “Yalan haber ve dezenformasyon yayanların işini zorlaştırıyoruz. Bu, demokrasi için iyi bir haber” diyerek tasarının önemini vurguladı.

Tüketici hakları derneği FACUA, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı ve vatandaşların “onurlarını koruma” konusunda adım atabileceğini belirtti.

PARLEMENTO ONAYI BEKLENİYOR

Tasarı, hükümetin bu yıl başlattığı “demokratik yenilenme” planının bir parçası. Plan, sahte haberlerin siyasi amaçlarla kullanılarak Başbakan Pedro Sánchez ve ailesini hedef almasına karşı önlem almayı amaçlıyor.

Yasa tasarısı, parlamentoya sunulmadan önce istişare sürecinden geçecek. Eğer onaylanırsa, sahte haberlerle mücadelede Avrupa’da önemli bir adım atılmış olacak.