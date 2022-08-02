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    İspanya'dan Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım

    İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410, ailelere ise her çocuk için ek 102 dolar yardım yapacağını açıkladı.
    • 02.08.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 17:03
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    İspanya'dan Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım

    Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle Avrupa tarihinin en büyük mülteci akınlarından biri yaşandı.

    9 milyondan fazla Ukraynalı, komşu ülkeler olmak üzere Avrupa'ya yayıldı.

    Ukraynalıları kabul eden AB ülkeleri, mültecilere yönelik farklı adımlar atıyor.

    İspanya'dan aylık 410 dolar yardım

    AA'nın haberine göre İspanya Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı, İspanya'daki Ukraynalı mültecilere 410 dolar para yardımı sağlanacak.

    Yardımdan, geçici koruma altındaki ve yeterli maddi imkanlara sahip olmayan sığınmacılar faydalanabilecek.

    Her çocuk için ek 102 dolar

    Bunun yanı sıra ailelere, her bir küçük çocuk için 102 dolar daha destek verilecek.

    İspanya hükümeti, temmuzda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana savaştan kaçan 130 binden fazla Ukraynalının geçici koruma altına alındığını bildirmişti.

    İspanya dan Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım #1


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