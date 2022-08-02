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İspanya'dan Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım

İspanya'dan Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım

İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410, ailelere ise her çocuk için ek 102 dolar yardım yapacağını açıkladı.