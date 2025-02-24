İspanya'dan Ukrayna'ya 1 milyar euroluk askeri yardım paketi

AA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının 3'üncü yılı dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Ukrayna'yı Destekleyin" başlıklı oturum düzenlendi.

Kiev'de düzenlenen ve farklı ülkelerden liderlerin katıldığı "Ukrayna'yı Destekleyin" başlıklı oturumda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de söz aldı.

1 MİLYAR AVROLUK ASKERİ YARDIM YAPACAĞINI AÇIKLADI

İspanya olarak Ukrayna'nın "tam egemenliğine" verdikleri desteği yineleyen Sanchez, şöyle dedi:

Ukrayna'nın geleceğine yalnızca Ukrayna karar verebilir. Adil ve kalıcı bir barış gerekli ve bunun olması için Ukrayna müzakere masasında olmalı. Sürdürülebilir barış ancak Avrupa'nın da müzakerelere katılması durumunda sağlanabilir.

ABD ile Rusya arasındaki müzakereler sonucunda savaşın bitmesi ihtimalinin "sadece ateşkes olarak kalması anlamına gelebileceğini" kaydeden İspanya Başbakanı, 2025 içerisinde İspanya'nın Ukrayna'ya 1 milyar euroluk askeri yardım yapacağını açıkladı.

"UKRAYNALILARIN UMUDU AVRUPA'DA"

Sanchez ayrıca hükümetinin, Ukrayna'nın AB'ye girme arzusuna destek vereceğini belirterek, "Ukraynalıların umudu Avrupa'da ama aynı şekilde Avrupalıların umudu da Ukrayna'da." şeklinde konuştu.

"TEHLİKEDE OLAN, BİZ VE AVRUPALILARIN İNANDIĞI HER ŞEYDİR"

Diğer yandan Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de, basına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: