İspanya'nın F-35 alma planını rafa kaldırdığı öne sürüldü

El Pais gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre İspanya, ABD'den F-35 uçakları alma planlarını rafa kaldırdı.

İspanya, F-35'lerin üreticisi ABD merkezli Lockheed Martin ile yapılan görüşmeleri süresiz olarak askıya aldı.

İspanya'nın Eurofighter gibi Avrupalı alternatiflere yöneldiği ve bunları değerlendirdiği belirtildi.

GSYİH'NIN YÜZDE 2'Sİ SAVUNMA VE GÜVENLİĞE AYRILACAK

İspanya hükümeti nisanda 12,126 milyar dolarlık savunma harcama planını onaylamış ve gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunma ve güvenlik alanına ayırma taahhüdü vermişti.

Ancak İspanya'nın bu fonların yüzde 85'ini Avrupa'da yapılan askeri sistemlere kanalize etme kararıyla ABD'de üretilen F-35'lerin alınması ulusal savunma öncelikleri ile çatışmış oldu.