İspanya'nın Kanarya Adaları'na 144 düzensiz göçmen geldi

İspanya'da göçmen krizi sürüyor...

Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru düzensiz göçte en çok kullanılan destinasyon olan ve 2024'e göre 2025'te düzensiz göçmen sayısında yaklaşık yüzde 60'lık bir düşüşün olduğu Kanarya Adalarına, bu yılın düzensiz göçmen taşıyan ilk teknesi geldi.

144 KAÇAK GÖÇMEN GELDİ

Sahil Güvenlik kurumunun basına verdiği bilgilerde, El Hierro'ya 1 Ocak'ta yerel saatle 19.00 (TSİ 22.00) sıralarında içinde 144 düzensiz göçmenin olduğu bir teknenin geldiği kaydedildi.

Gambiya, Senegal, Mali, Gine Bissau ve Gine kökenli oldukları belirtilen düzensiz göçmenlerden 8'inin çocuk ve 29'unun kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sağlık durumları iyi olan düzensiz göçmenlerin, bölgedeki geçici barınma merkezine götürüldükleri açıklandı.

2025 YILINDA KANARYA ADALARINA GELMEYE ÇALIŞAN 3 BİN 90 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÖLDÜ

İçişleri Bakanlığının 1 Ocak-15 Aralık dönemine ilişkin açıkladığı verilere göre 2025'te Kanarya Adalarına toplam 17 bin 555 düzensiz göçmen giriş yaparken, bu rakamın 2024'e göre yüzde 59,9 daha az olması dikkati çekti.

Diğer yandan İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Caminando Fronteras'ın 29 Aralık'ta açıkladığı raporda, 2025 yılında Kuzey Afrika kıyılarından çıkarak İspanya kıyılarına ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 3 bin 90'ının hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Caminando Fronteras, Kanarya Adalarının düzensiz göçmenler için "en ölümcül destinasyon olmaya devam ettiğini" vurgulayarak, son dönemlerde artan Gine çıkışlı teknelerin kadın ve çocuklar için çok daha uzun ve tehlikeli olduğu uyarısında bulunmuştu.