İspanyol oyuncu Javier Bardem: Savaşa hayır, özgür Filistin

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halılar serildi, ödüller hazırlandı ve sahiplerini buldu.

98. Akademi Ödülleri ya da daha çok bilinen adıyla Oscar Ödül Töreni, yine dikkat çeken anlara sahne oldu.

Ödül törenine İspanyol oyuncu Javier Bardem, verdiği mesajlar ile damgasını vurdu.

Bardem, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı yasa dışı savaşla karşı karşıya olduklarını söyledi.

"SAVAŞA HAYIR" ROZETİ İLE KATILDI

Javier Bardem, Oscar’a 2003 yılında taktığı 'Savaşa hayır' ve Filistinlilerin sembolü ‘Hanzala’ rozetleriyle katıldı.

"Rozet.... 2003'teki Irak'taki yasa dışı savaşta kullandığımla rozetle aynı. Ve 23 yıl sonra işte yine buradayız." diyen Bardem, şöyle devam etti;

"FİLİSTİN HALKININ DİRENİŞİNİ GÖRÜYORUZ"

"Filistin halkının direnişini de görüyoruz. Hanzala, 1969’da bir Filistinli tarafından çizilen 10 yaşındaki bir çocuğun sembolüdür.

‘Vatanına geri dönene kadar büyümeyecek.’ Bu yüzden hala 10 yaşında ve toprağına dönmeyi bekliyor.”

Tören öncesi yaptığı açıklamaların ardından Bardem, sahnede de Filistin'i unutmadı.

Bardem, sahnede de savaşa karşı olduklarını haykırdı.

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

En İyi Yabancı Film Ödülü'nü sunan İspanyol oyuncu Bardem, İran'a yapılan saldırıları protesto etmek için sahneye ‘Savaşa Hayır’ rozetiyle çıktı ve konuşmasında Filistin’e destek vererek, "No to war. Free Palestine" (Savaşa Hayır. Özgür Filistin) dedi.