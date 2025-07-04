Isparta'da DMD hastası için hastaneye konulan bağış kumbarası hırsızların hedefi oldu

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi koridoruna da kumbara konuldu.

Ancak hırsızlar, gözlerini DMD hastası çocuk için hastaneye konulan bağış kumbarasına dikti.

BAĞIŞ KUMBARASI ÇALINDI

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi koridoruna konulan kumbara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Hastane yönetimi ve güvenlik görevlilerince fark edilen olay sonrası Görkem Efe'nin babası Alper Şengün'e haber verildi.

Baba Şengün'e "Kumbarayı siz mi aldınız?" diye soran hastane yetkilileri, "Hayır, biz almadık." yanıtı sonrası polise haber verdi.

ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLERİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kumbarayı hastanenin bodrum katında, camı kırılmış ve içindeki bağış paraları boşaltılmış halde buldu.

Polis, kumbarayı çalan şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

"O KUMBARA SADECE PARA DEĞİL, İNSANLARIN VİCDANIYDI"

Görkem Efe'nin babası Alper Şengün, bağış kumbarasının çalınmasına tepki gösterdi.

Şengün, şöyle dedi:

O kumbara sadece para değil, insanların vicdanıydı. Görkem'in tedavisi için gönlünden kopanı koyan herkesin hakkı çalındı. Bu işi kim yaptıysa en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız.

KUMBARANIN YERİNE YENİSİ KOYULACAK

Polis merkezine giderek şikayet dilekçesi veren Şengün, üniversite hastanesi yönetimi, güvenlik görevlileri ile İl Emniyet Müdürlüğü personeline de hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kırılan kumbaranın yerine yenisinin konulacağı belirtildi.