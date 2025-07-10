Israel Katz'dan İran'a "daha büyük bir güçle döneriz" tehdidi

İsrail Hava Kuvvetleri pilot kursu mezuniyet törenine katılan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Açıklamalarında İran'ı tehdit eden Katz, "Bu mezuniyet töreni, diktatör [Ali] Hamaney’e ve İran’daki Ayetullahlar çetesine doğrudan bir mesajdır" dedi.

"GERİ DÖNMEMİZ GEREKİRSE, DAHA BÜYÜK BİR GÜÇLE DÖNERİZ"

Katz, şöyle dedi:

İsrail’in uzun kolu size Tahran’da, Tebriz’de, İsfahan’da ve İsrail’i tehdit edip zarar vermeye çalıştığınız her yerde ulaşacaktır. Saklanabileceğiniz bir yer yok. Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz.

İRAN İLE 12 GÜN SÜREN SAVAŞA DEĞİNDİ

Törende konuşma yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise İran ile 12 gün süren savaşa değinerek, "Bu, İsrail halkı tehdit edildiğinde, birleşmeyi, harekete geçmeyi ve hassasiyet, güç ve sorumlulukla vurmayı bildiğimizi hem kendimize hem dünyaya kanıtladığımız bir andı" diye konuştu.

"MÜCADELE HENÜZ BİTMEDİ"

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar da törendeki konuşmasında, "Bin 800 kilometrelik bir mesafedeki zorluğu aştık ve İran’ı ‘üçüncü halkadan’ ‘birinci halka’ ülkesine dönüştürdük. Mücadele henüz bitmedi. Gerektiğinde harekete geçmeye hazırız" ifadelerini kullandı.