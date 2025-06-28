İsrail ablukası altındaki Gazze'de 3 aylık Curi de açlıktan can verdi

İsrail’in 2 Mart’tan beri yardım girişine izin vermediği Gazze'de çocuk ölümleri devam ediyor.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, 3 aylık Curi el-Mısri adlı bebek yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlıklı doğan Curi, İsrail’in uyguladığı sıkı ablukanın son kurbanı oldu; dün ise 5 aylık Nidal ile 10 günlük Kinda adlı bebekler açlıktan hayatını kaybetmişti.

"KIZIM, BİRKAÇ GÜN DAHA DAYANAMADI"

Babasının anlattığına göre, Gazze’de mama bulmak mümkün değildi. Muhsin el-Mısri, “Laktozsuz mama için hastanelere, sağlık merkezlerine gittim ama bulamadım. Kızım birkaç gün daha dayanamadı” dedi.

"BU ÇOCUKLAR HİÇBİR SUÇ İŞLEMEDİ"

Acılı baba uluslararası topluma seslenerek, “Çocukların açlıktan ölmesi en çirkin savaş suçudur. Bu çocuklar hiçbir suç işlemedi” ifadelerini kullandı.

19 HAZİRAN'DA MAMALAR TÜKENDİ, BEBEKLER ÖLÜYOR

Gazze’deki Nasır ve Rantisi hastaneleri, 19 Haziran’da mamaların tükendiği ve bebek ölümlerinin artabileceği uyarısını yapmıştı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise 20 Haziran’da, bölgede akut yetersiz beslenme nedeniyle sadece mayıs ayında 5 binin üzerinde çocuğun hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.

Tüm bu uyarılara rağmen, Gazze’de bebek ölümleri devam ediyor.