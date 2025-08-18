İsrail, ailesine su taşıyan kız çocuğunu İHA ile hedef aldı

İsrail, saldırıları ve uyguladığı abluka ile Gazze'de tam anlamıyla soykırım yapıyor...

2 Mart tarihinden bu yana Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engelleyen İsrail, kentte insani bir felakete yol açtı.

Filistinliler, belki yiyecek bir şeyler bulabilirim umuduyla gittikleri sözde yardım dağıtım noktalarında da hedef alınıyor.

ELİNDE SU BİDONU İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'de bir güvenlik kamerasın yansıyan görüntüler bu soykırımı gözler önüne seriyor.

Elinde plastik bir su bidonu bulunan küçük kız ailesine su ulaştırmaya çalışırken, soykırımcı İsrail'in hedefi oldu.

Küçük kız çocuğu, İsrail'e ait İnsansız Hava Aracı ile katledildi.