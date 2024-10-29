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AA

İsrail, Gazze'ye olan saldırılarını sürdürüyor.

Masumlara acımayan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da, 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği de öğrenildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 500'ü aştığı kaydedildi.

GÖZALTI VE BASKINLAR ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 763 Filistinli hayatını kaybetmişti.