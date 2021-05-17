İsrail askerleri Şeyh Cerrah girişine beton bloklar koydu

Mahalleye girişleri engellemek isteyen İsrail askerleri, çevreye betondan bloklar yerleştirip, yanlarında nöbet tuttu.

İsrail, Filistinlilere yönelik sürdürdüğü baskı ve işgal politikalarından geri adım atmıyor.

Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi’nde evlerinden çıkmaya zorlanması ile başlayan olayların ardından, İsrail güçleri yeni bir adım daha attı.

MAHALLE GİRİŞLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Çevre mahallelerden Şeyh Cerrah Mahallesi’ne girişi engellemek için akşam saatlerinde kamyonlarla beton bloklar getirildi.

Daha sonra bu bloklar mahalle girişlerine yerleştirildi. İsrail askerleri betonların yanında nöbet tutumaya başladı.

KARAR HAZİRAN’A ERTELENDİ

İsrail Yüksek Mahkemesi 2 Mayıs’ta Şeyh Cerrah’ta yaşayan 4 aileye, Yahudi yerleşimciler ile anlaşmaları için 6 Mayıs’a kadar süre tanımış, 9 Mayıs’ta görülen duruşmada nihai kararının Haziran’a ertelenmesine karar verilmişti.