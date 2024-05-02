Arabanın ön panelindeki bu küçük çıkıntı bakın ne işe yarıyormuş… Araçların ön panelinde bulunun o küçük çıkıntı belki de şimdiye dek hiç dikkatinizi çekmemiş ne olduğunu merak etmemiştiniz. Ama o küçük çıkıntının öyle bir amacı varmış ki duyunca şaşırmamak elde değil. İşte, araçların ön panelindeki çıkıntının amacı…

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Araçlarda yer alan ve çoğu kişi tarafından fark edilmeyen birçok ayrıntı bulunur. Her ne kadar dikkat edilmiyor olsa da bu ayrıntılar önemli nedenler düşünülerek yapılmıştır.

Çoğu kişi tarafından fark edilmeyen, fark edilse de çok önemsenilmeyen bu ayrıntılar arasında ön panelde bulunan küçük çıkıntılarda yer alır.

Aslında önemli bir detay düşünülerek yapılan ve genel olarak havalandırma veya hoparlörlerin üzerinde olan bu çıkıntının amacını öğrendikten sonra sizde küçük detaylara daha fazla önem vermeye başlayacaksınız.

İşte, o çıkıntının amacı…

Aracın ön panelinde havalandırma veya hoparlör çıkışlarının üzerinde bulunan küçük çıkıntılar aslında bir sensör görevi görmek için yapılmış.

Bu çıkıntılar, genellikle aracın her iki tarafındaki farklı ışık koşullarını algılamak için kullanılır. Ve bu çıkıntılar araçlarda güneş sensörü ya da güneş yükü sensörü olarak işlev görür.

Birçok kişi bu çıkıntının gece farlarının otomatik olarak açılması veya gösterge ekranının parlaklığının ayarlanması gibi işlevlere sahip olduğu düşünülse de bu sensörün temel işlevi, iklim kontrolü yani klima sisteminin bir parçası olarak hareket etmektir.

Bu sensör sayesinde, araç paneline gelen güneş ışığını ölçülerek havalandırma kapaklarının açılmasını veya pervanelerin daha hızlı dönmesini sağlayarak iç mekandaki sıcaklık ve konforun optimize edilmesi sağlanır.

Böylece sürücü ve yolcular daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşarken, araçtaki ısıtma ve soğutma sistemlerinin etkin bir şekilde çalışması sağlanır