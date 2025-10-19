İsrail askerleri çocukları darbedip yerlerde sürükledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Filistinli sivillere ve özellikle çocuklara yönelik yasa dışı müdahalelerini sürdürmeye devam ediyor.

İsrail güçlerinin El-Halil çevresinde haftalardır sürdürdüğü gece baskınları ve sık sık gerçekleştirdiği gözaltılar ile birlikte bölgede gerilim tırmanıyor.

İKİ FİLİSTİNLİ ÇOCUK İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

İsrail askerleri, dün işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentine bağlı El-Kasara beldesinde oyun oynayan iki Filistinli çocuk Adem Louay Racabi ve İbrahim Şakir Racabi'yi darbedip, yerlerde sürükledi.

ÇOCUKLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İsrailli askerlerin Filistinli çocukları darbetmesinin ardından korkan çocuklar, ailesinin yanında görüntülendi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ:

İsrailli askerlerin Batı Şeria'nın El-Halil kentinde iki çocuğu yerde sürükleyerek darbettiği anlar kameralarca kaydedildi. Görgü tanıkları, çocukların daha sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı.

Tanıklar, çocukların daha sonra askerler tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı.

ÇOCUKLARA DAHA ÖNCE DE SALDIRILMIŞ

Bu olay akıllara, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde 2 Filistinli küçük çocuğun İsrail askerlerince gözaltına alınması ve çocukları "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmasını akıllara getirdi.

O zaman da yaşları 4 ila 6 arasında değiştiği tahmin edilen Filistinli 2 çocuğun gözyaşları içinde birbirlerinin ellerinden tuttuğu görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu.