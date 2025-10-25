İsrail, ateşkese rağmen Gazze’de sivil aracı vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Ordusu, ihlallerine bir yenisini daha ekledi...

Gazze’deki Avde Hastanesi’nden yapılan açıklamada, saldırının kampın orta kesiminde gerçekleştiği ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

İsrail ordusu da saldırıyı doğruladı. Yapılan açıklamada, “sarı hattın İsrail kontrolünde olmayan” bölgede İslami Cihat Hareketi mensubu bir kişinin hedef alındığı ve bu kişinin “İsrail’e saldırı hazırlığında olduğu” iddia edildi. Ordudan yapılan açıklamada ayrıca, “tehdit olarak değerlendirilen hedeflere yönelik operasyonların süreceği” ifadesiyle yeni saldırıların sinyali verildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını açıklandı.

Mısır’da imzalanan anlaşma, 10 Ekim’de İsrail hükümetinin onayıyla yürürlüğe girmiş, İsrail ordusu “sarı hat” olarak adlandırılan bölgeden çekilme sürecini başlattı.

Ancak ateşkesin yürürlüğe girdiği 12.00’den bu yana İsrail ordusu, farklı gerekçelerle Gazze’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor.