İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı yine vurdu

İsrail askerlerinin, Lübnan sınırına yakın Houla beldesine gece saatlerinde baskın düzenlediği bildirildi.

Baskında, “Hizbullah tarafından kullanıldığı” iddia edilen çok sayıda binanın patlayıcılarla yıkıldığı belirtildi.

İSRAİL ORDUSU YIKIM GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

İsrail ordusu, Houla’da gerçekleştirilen operasyon sırasında birçok binanın patlayıcılarla imha edildiği anlara ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail askerlerinin gece geç saatlerde Houla yakınlarındaki Aytarun beldesine sızarak dört binayı havaya uçurduğunu aktardı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildiriliyor.

İsrail’in ateşkesi şimdiye kadar 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği, bu saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı ifade ediliyor.

2023'TE BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR SAVAŞA DÖNÜŞTÜ

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, bu çatışmalar Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü.

Savaş boyunca 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İSRAİL HALA LÜBNAN TOPRAKLARINDA

Ateşkese rağmen İsrail, savaş sırasında ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutuyor.

Üstelik İsrail güçleri, onlarca yıldır kontrol ettiği bazı sınır bölgelerinde askeri varlığını sürdürmeye devam ediyor.