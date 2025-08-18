İsrail ayakta: Hükümet karşıtı eylemlere 1 milyondan fazla kişi katıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet savaş politikalarıyla muhalefeti sokaklara döktü.

İsrail'de hükümetin Gazze kentini işgal kararından vazgeçmesi ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle tek günlük düzenlenen genel grev kapsamında Tel Aviv'in farklı bölgelerinde süren protestolara 220 bin kişinin katıldığı duyuruldu.

İsrailli esir ailelerinin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, başkent Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adı verilen alan ve çevresinde gün içinde yapılan protestolara katılımın haftalık protestoların çok üstünde olduğu belirtildi.

İsrail polisinin istatistiklerine yer verilen açıklamada, Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adı verilen alanda 150 bin kişinin bulunduğu ve Savidor Tren İstasyonu'ndan 70 bin civarında göstericinin de meydana doğru yürüdüğü ifade edildi.

BİRÇOK KENTTE PROTESTO VAR

Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal kararı sonrası Netanyahu hükümetinin derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebiyle haftanın ilk iş günü yapılan genel grevde halk, başta Tel Aviv olmak üzere pek çok kentte gösteriler düzenliyor.

İsrailli esir ailelerinin duyurduğu genel greve ülkenin önde gelen üniversiteleri, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ile muhalefet partileri destek veriyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesi kararı almıştı.

İsrailli esir aileleri, Gazze kentinin işgal kararına tepki göstererek halka genel greve katılma çağrısında bulunmuştu.

ÜLKE GENELİNDE 1 MİLYONDAN FAZLA KATILIM

Protesto gösterisinin ardından platformdan yapılan açıklamada, ülke genelinde düzenlenen gösteri, yürüyüş ve etkinliklere bir milyondan fazla kişinin iştirak ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Tel Aviv’deki “Rehineler Meydanı'ndaki” faaliyetlerin sona ermesinin, hareketin bittiği anlamına gelmediği vurgulanarak, Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakılana kadar protesto ve eylemlere devam edileceği ifade edildi.

Dün sabah, genel grev nedeniyle hayati tesisler ve büyük şirketler kapanmış, yüzlerce özel kurum, belediye ve kuruluş greve katılmıştı.

İsrail medyası, grevin ülke genelinde ulaşımı aksattığını, özellikle tren seferlerinin durma noktasına gelmesiyle ciddi trafik sıkışıklıklarının yaşandığını aktardı.

Gösterilerde “Hükümetin rehineleri kurban etmesine izin vermeyeceğiz.” yazılı pankartlar taşınırken, Kanal 12 televizyonu Tel Aviv’deki merkezi mitinge on binlerce kişinin katıldığını duyurdu.

Göstericiler, “ateşkes pahasına bile olsa” esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir takas anlaşması taleplerini yineledi.

"NETANYAHU MÜZAKERELERİ SABOTE ETTİ"

Muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu, iktidarda kalma ısrarı ve koalisyonu feshetmeyi reddetmesi nedeniyle Hamas ile müzakereleri sabote etmekle suçluyor.

Hamas ise defalarca, “savaşın sona ermesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirleri toplu halde serbest bırakmaya hazır” olduğunu açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze’de 20’si hayatta olmak üzere 50 İsrailli esirin bulunduğunu tahmin ediyor.

Öte yandan insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 10 bin 800’den fazla Filistinli açlık, işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle ağır koşullarda tutuluyor, yüzlercesi ise yaşamını yitirdi.

İsrail’in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana yürüttüğü saldırılar, Uluslararası Adalet Divanı’nın tüm uyarılarına rağmen katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme ile devam ediyor.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 bin 944 Filistinli öldü, 155 bin 886 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edilmiş durumda. Kıtlık nedeniyle de 251 kişi (108’i çocuk) hayatını kaybetti.