İsrail basını: ABD, Suriye’deki askerlerini iki ay içinde geri çekecek

İHA

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD yönetimi, Suriye'deki askerlerini önümüzdeki iki ay içinde kademeli olarak geri çekmeyi planlıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu karar öncesinde İsrail hükümetine bilgi verdiği öne sürüldü.

İSRAİL, ABD'NİN BÖLGEDE KALMASINI İSTİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan üst düzey bir İsrailli yetkili, Tel Aviv’in bu sürecin sadece sınırlı bir çekilmeyle sonuçlanmasını umduğunu belirtti. Ancak İsrail, ABD’yi bölgede asker bulundurmaya devam etmeye ikna etme çabalarını da sürdürüyor.

TÜRKİYE'NİN NÜFUZUNUN ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

İsrailli kaynaklara göre, ABD'nin olası çekilmesi, Suriye’de Türkiye'nin nüfuzunu artırabilir. Bu durumun ise Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir gerilim kaynağı oluşturabileceği düşünülüyor.

SURİYE'DE YAKLAŞIK 2 BİN ABD ASKERİ VAR

Hatırlanacağı üzere, Washington geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaptığı resmi açıklamada, Suriye'de yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin görev yaptığını duyurmuştu.