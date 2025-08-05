İsrail basını: Binyamin Netanyahu'nun itirazı ateşkesi ve esirlerin dönüşünü engelledi

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrailli güvenlik yetkililerinin söz konusu toplantıda esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de çatışmaların durdurulmasını öngören kapsamlı anlaşmayı desteklediğini ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bunu reddettiğini ortaya koyan belgeleri paylaştı.

Kanalın ulaştığı tutanaklar güvenlik ve istihbarat kurumlarının başındaki isimlerin o dönemde kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceğine ve gerekirse savaşa yeniden başlanabileceğine inandığını ancak Netanyahu'nun bunu reddettiğini açıkça ortaya koyuyor.

Tutanaklara göre İsrail liderliğinin tamamı insani meselelerde baskı uygulamanın Hamas'ı teslim olmaya zorlayacağını öngörerek hata yaptı.

Beş ayın ardından İsrail'in Gazze'ye yardım girişleri konusundaki tutumu Hamas üzerinde hiçbir etki yapmazken İsrail'in uluslararası arenadaki konumuna büyük zarar verdi.

"KAMUOYU ALDATILDI"

Haberde İsrailli güvenlik yetkililerinin çoğunun esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını içeren kapsamlı bir anlaşmayı desteklediği belirtildi.

Ancak bunun gerçekleşmesi için Hamas ile anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi yani çatışmaların sona erdirilme koşullarının müzakere edilmesi gerektiği ifade edildi.

Buna rağmen Netanyahu liderliğindeki siyasi yönetimin bu öneriyi reddettiği vurgulandı.

İsrailli Esir Aileleri Heyeti, Kanal 13'ün yayımladığı gizli belgelere ilişkin haberin kapsamlı bir esir takası anlaşmasının mümkün olduğunu kanıtladığını belirtti.

Aileler, Netanyahu hükümetinin bu tür anlaşmaları bilinçli şekilde engellediğini ve kamuoyunu yanılttığını vurguladı.

Güvenlik yetkililerinin sunduğu uygulanabilir önerilerin hükümetçe reddedildiği, bu süreçte bazı esirlerin hayattayken Gazze'de öldüğü ifade edildi.