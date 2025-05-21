İsrail basını: Donald Trump, Gazze'ye saldırıların son bulmasını istiyor

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştı.



Walla haber sayfasına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını iddia etti.

Söz konusu yetkililer Trump'ın İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu Filistinli çocukların acı çektiği görüntülerden dolayı da üzgün olduğunu savundu.

"GAZZE'DE OLUP BİTENLERDEN BIKMIŞ DURUMDA"

Trump'ın danışmanlarına Gazze'deki saldırıların sonlandırılmasından yana olduğu mesajını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya iletmelerini istediği iddiasına yer verildi.

Walla'ya konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan (Trump), Gazze'de olup bitenlerden bıkmış durumda. Savaşın bitmesini, rehinelerin eve dönmesini, yardımların ulaşmasını ve Gazze'nin yeniden inşasına başlanmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili ise Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları sonlandırılması için şu an için Trump'tan güçlü bir baskı görmediğini söylediği aktarıldı.



