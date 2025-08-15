İsrail basını duyurdu: Orduya Gazze kentini işgal hazırlıklarına başlanması talimatı verildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumu sürerken Yedioth Ahronot gazetesi, bölgedeki son duruma ilişkin dikkat çeken bir habere yer verdi...

Haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze kentini işgal kararı almasının ardından askeri hazırlıklara başlanması talimatı verildiği aktarıldı.

SALDIRILAR EYLÜL AYINDAN ÖNCE BAŞLAMAYACAK

Askeri tatbikatlar dahil olmak üzere hazırlıkların ilerleyen günlerde başlayacağı, yedek askerlere eylülde silah altına alınabilecekleri konusunda talimatların gönderildiği belirtildi.

Gazze kentini işgal için yürütülecek saldırıların eylül ayından önce başlamayacağı, öncelikle Gazze kenti ve civarında halihazırda İsrail saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin sürgün edileceği kaydedildi.

BİRLİKLER KADEMELİ OLARAK KONUŞLANDIRILACAK

Gazze kentini işgal için birliklerin, zaman içinde bölgeye kademeli olarak konuşlandırılacağı da aktarıldı.

Hazırlık aşamasının ardından Gazze kentini kuşatacak ve kenti batı bölgesinden kademeli işgal edecek en az dört alayın saldırı planlarının netleştirileceği ifade edildi.

İSRAİL'DEN TEPKİ ÇEKEN KARAR: GAZZE KENTİNİN İŞGALİ PLANI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.