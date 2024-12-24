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Haber Merkezi

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan eski bir üst düzey İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad yetkilisi, Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı operasyonu için eski model çağrı cihazlarının kullanıldığını anlattı.

"Seçim dikkatlice düşünüldü" diyen eski Mossad yetkilisi, "Bu, herhangi bir operasyondaki risklerden birisidir. Birçok kuruluş bu teknolojiyi kullanmayı terk ettiğinde, Hizbullah mensuplarının bunu kullanmaya devam ettiklerini biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Eski Mossad yetkilisi, "Operasyon süreci 10 yılı aşkın bir planlama gerektiriyordu ve hedefteki müşteriyle güven ilişkisi kurmayı, teknolojiyi geliştirmeyi ve düşmanın şüphesini uyandırmadan mesafeyi korumayı da içeriyordu" şeklinde konuştu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti.

Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi de yaralanmıştı.